¡ØÇ­ÌÜÁñ¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¤´¤Ï¤ó¡Ù¡Ê²Æ¸«¤³¤Þ¡§Ì¡²è¡¢²À¸Å²°·½»Ô¡§¸¶ºî/KADOKAWA¡ËÂè7²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û¡ØÇ­ÌÜÁñ¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¤´¤Ï¤ó¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à5Ç¯Á°¡¢¿Æ¤Ë²¿¤Ç¤â·è¤á¤é¤ì¤¿¶õ¤Ã¤Ý¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¤­¤¿¹ßÌð°Ë½ï¤Ï¡¢Í§¿Í¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ­ÌÜÁñ¡×¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÇ­ÌÜÁñ¡×¤Ï¸Å¤¤·úÊª¤À¤¬¡¢³Ê°Â¤Î²ÈÄÂ¤È¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃËÀ­Âç²È¤¬ºî¤ë¤Þ¤«¤Ê¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î²¼½É²°¡£°Ë½ï¤Ï¤³¤³¤Ç¿·¤·¤¤À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò·è¿´¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ÄÀ­Åª¤Ê½»¿Í¤¿¤Á