ºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª»ÒÌò¤ÎµÜºêè½Î¤º»(¤ß¤ä¤¶¤­¡¦¤ê¤ê¤µ¡¢9)¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Öºù¤¬ºé¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡ÖËþ³«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬ºù¤¬Âô»³ºé¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ø#ºù¤¬ºé¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ù¡Ø#¤Þ¤À´¨¤¤¡Ù¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÌ¼Ìò¤ÇÏÃÂê¤ËÈ±¤¬¿­¤Ó¤ÆÊ·°Ïµ¤¤¬