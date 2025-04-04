Î®¹Ô¤ä¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÉÒ´¶¤ÊRay㋲¤¿¤Á¡£º£²ó¤Ï¡¢Ray¥â¥Ç¥ë¤Î²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢»°±ºÍýÆà¡¢Æü¸þºä46¡¦º´¡¹ÌÚµ×Èþ¤Î3¿Í¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö½Õ¤ò³Ú¤·¤à¥¢¥ì¥³¥ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ä½Õ¥á¥¤¥¯¤Ë¥Í¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê♡Check! Æü¸þºä46¡¦º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡ô¤ªÉô²°¤Ë¤ª²Ö¤òÀ¸¤±¤Æ½Õ¤òÀè¼è¤ê¡ôÌÀ¤ë¤¤¿§¤Î¤ª²Ö¤Ë¥¦¥­¥¦¥­¡ÖºÇ¶á¡¢¤ªÉô²°¤Ëµ¨Àá¤Î¤ª²Ö¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È³¹Ãæ¤¬¤ª²Ö