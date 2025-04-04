¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/04¡ÛÀ¼Í¥¤Îµ´Æ¬ÌÀÎ¤¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¶âÈ±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¢¶âÈ±¥í¥ó¥°¤Ç¡ÈÊÌ¿Íµé¡É¤ËÊÑ¿È¢¡µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¢¿ÍÀ¸½é¥¦¥£¥Ã¥°¤ËÄ©Àï10Æü¤ËºÇ¿·¹æ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë»¨»ï¡ØÀ¼Í¥¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÏÈ¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢3Æü¤Ëµ´Æ¬¤ÎÏ¢ºÜ¥Ú¡¼¥¸¡Ö¤¢¤«¤ê¤´¤È¡×¤Î¥«¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£µ´Æ¬¤Ï¤³¤ì¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Öº£·î¹æ¤ÎÀ¼¥°¥éÏ¢ºÜ¤Ï¿ÍÀ¸½é¥¦¥£¥Ã¥°