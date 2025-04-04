¢£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¡ÊÈ¯¸ÀÏ¿¡Ë³¹Æ¬¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Àî½ßÌé´´»öÄ¹=2025Ç¯4·î3Æü¸á¸å6»þ17Ê¬¡¢Åìµþ¡¦Í­³ÚÄ®¡¢Âçµ×ÊÝµ®Íµ»£±Æ¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Àî½ßÌé´´»öÄ¹¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤Î¡ÖºÆ¹çÊ»¡×¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¤ª²ÖÈª¤À¤Í¡£¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤É¡¢¾®Àî¤µ¤ó¤Ï¡£¡ÊÎ¾ÅÞ¤Î¡Ë´ðËÜÍýÇ°¤¬¤Þ¤º°ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡£³¹Æ¬¤Ç¸À¤¦¡Ê¤Ù¤­¡ËÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡£¤³¤ì¤³¤½¡ÊÎ¾ÅÞ´Ö¤Ç¡ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¡Ê