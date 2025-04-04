¿ô¤¨¤Ç7Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¿ÛË¬Âç¼Ò¤Î¸æÃìº×¡£¼¡²ó¤Î3Ç¯¸å¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ»á»Ò¤¬±È¹Ô¤¹¤ë½¾ÍèÄÌ¤ê¤Î·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡££´Æü¤Ï¿ÛË¬Âç¼Ò¤È»á»ÒÂåÉ½¤ÎÂçÁíÂå¤Ë¤è¤ë²ñ¸«¤Ç¼¡²ó¡¦2028Ç¯¡ÊÎáÏÂ10Ç¯¡Ë¤Î¸æÃìº×¤ÎÆüÄø¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í¦ÁÔ¤ÊÌÚÍî¤·¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë»³½Ð¤·¤Ï¾å¼Ò¤¬4·î1Æü¤«¤é¡¢²¼¼Ò¤¬4·î8Æü¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸æÃì¤ò¼ÒÅÂ¤Î»Í¶ù¤Ë·ú¤Æ¤ëÎ¤±È¤­¤Ï¾å¼Ò¤¬5·î3Æü¤«¤é¡¢²¼¼Ò¤¬5·î12Æü¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì3Æü´Ö¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3Ç¯