East Of EdenはAyasa(Vn)が中心となり結成されたバンドだ。彼女はメンバーを集めるにあたって、全員が自立した女性ミュージシャンであることを条件にしていたという。3月19日に行われた「East Of Eden Spring Tour 2025 〜 Seeds Of Hope」のZepp DiverCity公演を観たことで、その狙いが正しかったことがよくわかった。【ライブ写真ギャラリー(8点)】「East Of Eden Spring Tour 2025 〜 Seeds Of Hope」Zepp DiverCity公演初