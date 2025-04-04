Ï¢¹çÂçÊ¬ Ï¢¹çÂçÊ¬¤¬Âè1²óÌÜ¤Î½ÕÆ®¤Î²óÅú·ë²Ì¤ò4ÆüÈ¯É½¤·¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¾å¤²³Û¤Ï1Ëü8000±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ½¸·×ÊýË¡¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿2014Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ï¢¹çÂçÊ¬¤Ï2025Ç¯¤Î½ÕÆ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¼ÒÂ¦¤È¸ò¾Ä¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¸©Æâ26¤ÎÁÈ¹ç¤«¤é¤Î²óÅú¤ò¤Þ¤È¤á¤¿1²óÌÜ¤Î½¸·×·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ï¢¹çÂçÊ¬ ¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¸©Æâ¤ÎÄÂ¾å¤²³Û¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç1Ëü8690±ß¡¢Î¨¤Ë¤·¤Æ6.10¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½¸·×ÊýË¡¤¬ÊÑ