ÂçÊ¬¸©¤Ï4Æü¡¢¿¦°÷¤ÎÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¨²ü½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 2023Ç¯11·î¡¢ÁíÌ³Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¿¦°÷¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î»ÔÆ»¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³ØÀ¸2¿Í¤ò¤Ï¤Í¡¢ ¤¤¤º¤ì¤âÁ´¼£1½µ´Ö¤Î¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¸©¤Î²ñ¸«¡Ê4Æü¡Ë ¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯10·î¡¢ÊÌ¤ÎÉô½ð¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¿¦°÷¤Ï¡¢ÂçÊ¬»ÔÆâ¤Î¹ñÆ»¤ÇÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤ò¤ª¤è¤½50¥­¥íÄ¶²á¤¹¤ë112¥­¥í¤Ç¸øÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·Â®ÅÙ°ãÈ¿¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³