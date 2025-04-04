²¤½£³ôÏ¢Æü¤ÎÂçÉý°Â¡¢£Å£Õ¤¬ÂÐÊÆÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤ Åìµþ»þ´Ö19:01¸½ºß ±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100 8318.90¡Ê-155.84-1.81%¡Ë ÆÈ£Ä£Á£Ø21181.96¡Ê-535.43-2.47%¡Ë Ê©£Ã£Á£Ã40 7456.05¡Ê-142.93-1.82%¡Ë ¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É 11933.48¡Ê-346.00-2.75%¡Ë ¢¨Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª»þ´Ö³°¼è°ú Åìµþ»þ´Ö19:01¸½ºß ¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªJUN 25·î¸Â40353.00¡Ê-423.00-1.04%¡Ë £Ó¡õ£Ð500ÀèÊªJUN 25·î¸Â5