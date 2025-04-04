³«²Ö¤«¤é10Æü¡£ÂçÊ¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï4Æü¡¢¥µ¥¯¥é¤ÎËþ³«¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 2024Ç¯¤è¤ê¤â1ÆüÁá¤¯Ê¿Ç¯¤ÈÆ±¤¸Æü¤ÎËþ³«¤Ç¤¹¡£ ÅÄÊÕÃÒÉ§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー ¢¡ÅÄÊÕÃÒÉ§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ö¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤ÎÉ¸ËÜÌÚ¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î²Ö¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤µ¤­¤Û¤ÉËþ³«¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡× ÂçÊ¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤ÏÉßÃÏÆâ¤ÎÉ¸ËÜÌÚ¤Ç8³ä°Ê¾å¤Î²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤¿¤È¤·¤Æ¡¢4Æü¸á¸å¡¢¥µ¥¯¥é¤ÎËþ³«¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 2024Ç¯¤è¤ê¤â1Æü