TBS¤ÎÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¤Î»Ïµå¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ÃæÆü¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÇò¤¤¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¡£¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö4/2¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÃæÆü-µð¿ÍÀï¤Î»Ïµå¼°¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿Åê¤²½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¸å¤«¤é¤¸¤ï¤¸¤ï¤È³Ú¤·¤µ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È»Ïµå¼°¤ò¿¶¤êÊÖ