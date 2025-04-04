ÂçÊ¬¸©Í³ÉÛ»Ô¤Î¸©¾ÃËÉ³Ø¹»¤Ç4ÆüÆþ¹»¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤Î½ÕºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¾ÃËÉ»Î¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©¾ÃËÉ³Ø¹» Æþ¹»¤·¤¿¤Î¤Ï¸©Æâ11¤Î¾ÃËÉËÜÉô¤Ê¤É¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿37¿Í¤Ç¤¹¡£ ¼°¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢½ïÊý¿®¹¬¹»Ä¹¤¬¡ÖÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÎÓÌî²ÐºÒ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï³Æ¼ï¤Î¶µ°é·±Îý¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼°¼­¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¸å¡¢Æþ¹»À¸¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀðÈôÎ¶¤µ¤ó¤¬¡Ö¾ÃËÉ¿¦Ì³¤Î½ÅÍ×À­¤È¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ