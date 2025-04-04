¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯4·î4ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤Ï4Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Çºå¿À¤ÈÂÐÀï¡£º£µ¨½é¤ÎÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ë¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢3²ó7°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤¬25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Í¶¿¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¶áËÜ¤ËÃæÁ°ÂÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÃæÌî¤Ë¤â¥é¥ó¥¨¥ó¥É¥Ò¥Ã¥È¤Î·Á¤ÇÃæÁ°¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º´Æ£µ±¤³¤½»°¼ÙÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤¬¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¿¹²¼¤Ë±¦Ãæ´Ö¿¼¤¯¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ëÃæµ¾Èô¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£Æ±