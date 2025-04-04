HIP-HOP¥°¥ë¡¼¥×¡¦RIP SLYME¤¬¡¢5¿ÍÂÎÀ©¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò4Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖRIP SLYME¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤Îµ­Ç°Æü¤Ç¤¢¤ëÍèÇ¯2026Ç¯3·î22Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌó1Ç¯´Ö¡¢RYO-Z¡¢ILMARI¡¢PES¡¢SU¡¢FUMIYA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤ÇºÆ¤Ó³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ò¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤­¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£