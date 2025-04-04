¤­¤ç¤¦À©ºî²ñ¼ÒÂ¦¤¬½é¤á¤Æ²ñ¸« ´ôÉì¸©´Ø»Ô¤¬2000Ëü±ß¤òÅêÆþ¤·¤¿¡Ö¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¡£4·î4Æü¡¢À©ºî²ñ¼Ò¡Ö¥¤¥í¥Ï¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×Â¦¤¬½é¤á¤Æ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥È¥é¥Ö¥ëÅ¥¾Â²½ ¼ç±é¤Î°ËÃ£Ä¾ÅÍ¤µ¤ó¡Ö´°àú¤Ê¤¦¤½¡ª¡×´ôÉì¡¦´Ø»Ô¤Î¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡ØÌ¾¤â¤Ê¤­ÃÓ¡Ù À©ºî²ñ¼ÒÂ¦¤Ï²ñ¸«¤Ç 2000Ëü±ß¤Ï¡ÖÊÖ¤¹º¬µò¤¬¤Ê¤¤¡× ¡ÊÂçÀÐË®É§¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥ó¡Ë¡ÖÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î²ñ¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÊóÆ»¿Ø¤Î¿ô¤¬Â¿