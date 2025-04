トム・ハンクスが、最初の妻サマンサ・ルイス(本名スーザン・ディリンガム)との間にもうけたエリザベス・アン・ハンクスが、この度発売した回顧録『The 10:A Memoir of Family And The Open Road(原題)』で、「混乱と暴力、貧困に満ちた」子ども時代と、母親との複雑な関係について、綴っているそうだ。【写真】息子とのショットも「トム・ハンクス」フォトギャラリー『The 10:A Memoir of Family And The Open Road』の