½Õ¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¹­Åç¸©Æâ¤Î¤ª²Ö¸«¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ñー¥È¤Ç¤Ïµ¨Àá¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2Æü¤ËËþ³«¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºù¡£Ê¿ÏÂ¸ø±à¤Î¸µ°ÂÀî±è¤¤¤ÎºùÊÂÌÚ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²Ö¸«µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹­Åç»ÔÃæ¶è¤Î4Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï17.7¡î¤ÈÆüº¹¤·¤¬²¹¤«¤¤1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£²Ö¸«µÒ¡Ö¤­¤ì¤¤¤ÇÊÛÅö¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¶á¤¯¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤­¤ì¤¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂ¹¤¿¤Á¤ÈÍè¤é¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç