4ÆüÄ«¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ¸¶½ð¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤¦¤Ä¤à¤­¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤¢¤´¤Ë¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤·¤¿ÃË¡£2025Ç¯2·î¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃóÎØ¾ì¤«¤é¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯1Âæ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢¾¾ËÜÄ¾¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¾ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬ÊÌ¤ÎÀàÅð»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Î¼«Âð¤Ç¡¢ÅðÉÊ¤Î¼«Å¾¼Ö¤ò·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤é¹ß¤í¤¹»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¾¾ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¼«