´ôÉì¸©´Ø»Ô¤Î¡Ö¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡×¤ò½ä¤Ã¤ÆÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¤¬2000Ëü±ß¤ÎÊä½õ¶âÊÖ´Ô¤òµá¤á¤ë¤Ê¤«¡¢4Æü¤Ë±Ç²è¤ÎÀ©ºî²ñ¼ÒÂ¦¤¬²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢Å°Äì¹³Àï¤Î¹½¤¨¤Ç¤¹¡£¢£¡È¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡É¥È¥é¥Ö¥ëÂÐÎ©¿¼¹ï±Ç²è¤ò¤ß¤¿¿Í¡Ö¸«¤Æ¤ß¤¿¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÆÃ¤Ë¤Ò¤É¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ó¡¼¥ëÃÖ¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ó¡¼¥ëÃÖ¤¤¤Æ1ÉÃ¤¯¤é¤¤²á¤®¤¿¸å¤Ë¡¢¡Ø¥¬¥Á¥ã¥ó¡Ù¤È²»¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖÂæËÜ¤Ï¡Ä¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Ç½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶