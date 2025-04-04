Francesco CanepaJohn O'Donnell¡Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È£´Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - £±·î¤Î½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢Ìð·Ñ¤®Áá¤Ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤âÍÆ¼Ï¤·¤Ê¤¤Á¼ÃÖ¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¤Ï½½Ê¬¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¿È¤ÎÀ¯ºö¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÆñÂê¤òËÇ°×Áê¼ê¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÆÍ¤­¤Ä¤±¤ë¤ÈÀìÌç²È¤ÏÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¶âÍ»¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤¬¤¢¤ê´ð¼´ÄÌ²ß¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¹ñ¤ÎÅý¼£¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢³°¹ñ¶ä¹Ô¤Ø¤Î