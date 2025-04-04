Image: ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤é¤·¤¤¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¬ÎÉ¤¤¤Í¡£2024Ç¯¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¼ê¤ò»È¤ï¤ºÂ­¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥ë¤Ã¤ÈÍú¤±¤ë²÷Å¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢²ÙÊª¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÃ¦¤®Íú¤­¤â¥é¥¯¥é¥¯¤Ã¤Æ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¼Â¤Ï¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤«¤é¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖCAVESTAR¡Ê¥±¥¤¥Ö¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×