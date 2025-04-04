Shadia Nasralla[£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ±ÑÀÐÌýÂç¼ê£Â£Ð¤Ï£´Æü¡¢¥Ø¥ë¥²¡¦¥ë¥ó¥É²ñÄ¹¤¬¤ª¤½¤é¤¯£²£°£²£¶Ç¯Ãæ¤ËÂàÇ¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Êª¸À¤¦³ô¼ç¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡Ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊÆ¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÏÆ±¼Ò¤Ë·Ð±Ä²þ³×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¥ó¥É»á¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Î²¼¤ÇÀÐÌý¡¦¥¬¥¹»ö¶È¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òÌÜ»Ø¤¹£Â£Ð¤Î£²£°£²£°Ç¯ÀïÎ¬¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡££Â£Ð¤Î³ô²Á¤Ï±Ñ¥·¥§¥ë¤äÊÆ¥¨