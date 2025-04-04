Áó°ææÆÂÀ¤¬¡¢ºÇ¿·¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡ØÁó°ææÆÂÀ LIVE 2024 WONDER lab. Collage¡Ù¤ò6·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡¢ºÇ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCollage¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²2024Ç¯12·î28Æü¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãÁó°ææÆÂÀ LIVE 2024 WONDER lab. Collage¡ä¤Ï¡¢Ãë¸ø±é¤ò¡ÖUNDER world¡×¡¢Ìë¸ø±é¤ò¡ÖDREAM land¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¹½À®¡£Collage¤È