2025Ç¯3·îËö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè52²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬·çÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ù¥Í¥ê¤¬¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¡£¤É¤ó¤ÊÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿´õ¾¯¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¡¼¥«¡¼2025Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè52²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ£´¥á¡¼¥«