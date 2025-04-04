´Ú¹ñ¤Î·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ÎÈíÌÈ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Õú»á¤ÏÂ¨»þ¼º¿¦¡¢60Æü°ÊÆâ¤ËÂçÅýÎÎÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥½¥¦¥ë¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£ÕúÂçÅýÎÎ¤Î¸øÅ¡Á°¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£ÈíÌÈ·èÄê¤«¤é6»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¡¢Âç¤­¤Êº®Íð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Õú»á¤ÏÂçÅýÎÎ¿¦¤ò¼º¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£¸å¡¢¸øÅ¡¤òÂàµî¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤­¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÕúÂçÅýÎÎ¤ÏµîÇ¯12·î¡¢¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤òÀë¸À¤·¤Æ¹ñ²ñ¤Ë