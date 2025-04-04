¶âÂô»Ô¤Î°û¿©Å¹¤ÇÆ±¤¸Æü¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿ÃË½÷10¿Í¤¬¡¢¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¶âÂô»Ô¿ÀµÜ»û2ÃúÌÜ¤Î°û¿©Å¹¡Ö¤é¤¯¤Á¤ó¤ä¡×¤Ç¤¹¡£¶âÂô»ÔÊÝ·ò½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3·î28Æü¤ÎÌë¤ËÅ¹¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿10Âå¤«¤é50Âå¤ÎÃË½÷10¿Í¤¬¡¢ÍâÆü¤Ë²¼Î¡¤ä¤ª¤¦ÅÇ¡¢È¯Ç®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç´µ¼Ô6¿Í¤È½¾¶È°÷2¿Í¤ÎÊØ¤«¤é¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¶âÂô»ÔÊÝ·ò½ê¤Ï¥Î¥í¥¦¥¤¥ë