¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/04¡Û¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤Î¹â¾ë°¡¼ù¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤¬¥¯¥ì¡¼¥×¤òËËÄ¥¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¾ë°¡¼ù¡¢¥¤¥±¥á¥ó¼¡ÃË¤Î¤ï¤ó¤Ñ¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¹â¾ë°¡¼ù¡¢¥¤¥±¥á¥óÂ©»Ò´é½Ð¤·¸ø³«¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤« ¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤¥¡ª¡ª¡×¤È¼ÇÀ¸¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼¡ÃË¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¹â¾ë¡£¥¯¥ì¡¼¥×¤òÎ¾¼ê¤Ç»ý¤ÁËËÄ¥¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤1Ëç¤ä¸ý¤Î¼þ¤ê¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤òÉÕ¤±¤¿¾õÂÖ¤ÇÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê¥·