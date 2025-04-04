4Æü¤Î¼òÅÄ»Ô¤ÏÈ©´¨¤¤°ìÆü¤Ç¤·¤¿¤¬½ÕËÜÈÖ¤âÌÜÁ°¤Ç¤¹¡£¼òÅÄ»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë»³µïÁÒ¸Ë¤¬¸«¤¨¤ë¿·°æÅÄÀî±è¤¤¤Ç¤Ï¡¢Ááºé¤­¤Î²ÏÄÅºù¤¬³«²Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤Ê¤É¤Î¥µ¥¯¥é¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁá¤¯³«²Ö¤·²Ö¤Ó¤é¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬Ç»¤¯¡¢ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÎãÇ¯¤è¤ê1½µ´Ö¤Û¤ÉÃÙ¤¤3·îËö¤Ë³«²Ö¤·¡¢²Ö¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯2Ê¬ºé¤­¤Û¤É¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥°¥ëー¥×¡ÖµµÈ¬µ¯¤Î²ñ¡×¥á¥ó¥Ðー¤Îº´Æ£ÆÁ¼¡¤µ¤ó¤¬¡¢2008Ç¯