4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍË～¶âÍË13»þ～15»þ30Ê¬¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£ËèÆü¿·Ê¹¤Î¡Ö¡Ö´°Á´¤Ë¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¦¥¯¥ëー¥°¥Þ¥ó»á¤¬Áê¸ß´ØÀÇ¤òÌÔÈãÈ½¡×¤È¤¤¤¦¼ÒÀâ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÃÝ¤ä¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄÌÚÍý¤é¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ ¥Îー¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÃøÌ¾¤Ê·ÐºÑ³Ø¼Ô¥Ýー¥ë¡¦¥¯¥ëー¥°