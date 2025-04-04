²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¤¯¤é¼÷»Ê¤Ï¡¢2025Ç¯4·î4Æü¤«¤é¡ÖºùÂä¤È¤¤¤¯¤é¡×¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¡£Æ±Æü¤«¤éKURA ROYAL¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¹¬Ê¡¤Î¤¿¤Þ¤´¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÅÐ¾ì¤¯¤é¼÷»Ê¤Ï¡¢¡Ö¡Ú°¦É²¸©»º¡ÛºùÂä¡×¤ä¡ÖºùÂäÅò°ú¤­¡Ê°ì´Ó¡Ë¡×¡¢¡Ö±ö¤¤¤¯¤é¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖºùÂä¤È¤¤¤¯¤é¡×¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ³µÍ×¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡¦¡Ú°¦É²¸©»º¡ÛºùÂä¥Þ¥À¥¤¤ÇºÇ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡¢2?Á°¸å¤Î¤â¤Î¤ò¸·Áª¡£