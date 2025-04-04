¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/04¡ÛÁ´¹ñ¤Î¥ß¥¹¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÃæ¤«¤éÆüËÜ°ì¤Î¥ß¥¹¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò·è¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025¡×¡ÊZepp Shinjuku¡¿3·î24Æü³«ºÅ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Ô¢ÕÜ±¡Âç³Ø ´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê³ØÉô¤Î±ü¸¶ÈÞÆà»Ò¡Ê¤ª¤¯¤Ï¤é¡¦¤Ò¤Ê¤³¡Ë¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£É½¾´¼°¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È½Ð¾ì¤ÎÍýÍ³¤ä¾­Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ü¸¶ÈÞÆà»Ò¤µ¤ó¡¢ÈþÇØÃæÈäÏª¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¢¡±ü¸¶ÈÞÆà