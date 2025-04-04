¼¢²ì¸©ÊÆ¸¶»Ô¤Î»¨ÌÚÎÓ¤Ç2Æü¡¢½÷À­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï4Æü¡¢°äÂÎ¤Ï´ôÉì¸©¿â°æÄ®¤Î¶µ°é»ÜÀß¿¦°÷¡¢¶Í»³¿¿µÝ¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤ÈDNA·¿´ÕÄê¤Ê¤É¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼«Âð¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤é¡¢¼¢²ì¸©·Ù¤Ï¡¢²¿¼Ô¤«¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¸½¾ìÉÕ¶á¤òÁÜº÷¤¹¤ëÁÜºº°÷¤é=2025Ç¯4·î3Æü¸á¸å4»þ11Ê¬¡¢¼¢²ì¸©ÊÆ¸¶»ÔÂçÀ¶¿å¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¥Ø¥ê¤«¤é¡¢Âç»³µ®À¤»£±Æ¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶Í»³¤µ¤ó¤Î»à°ø¤Ï»ÊË¡²òË¶