ÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤ÇÍ¢·ì¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë·ì±Õ¤òÄó¶¡¤·¡¢¡ÖÌ¿¤ò·Ò¤°¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸¥·ì¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¸¥·ì¥ë¡¼¥à¤ä¸¥·ì¥Ð¥¹¤ÎÂ¸ºß¤â¤Ò¤í¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤â¶¨ÎÏ¤ÎÎØ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸¥·ì¤Î¼Â»Ü¾ò·ï¤ä¸¥·ì¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©ÀÖ½½»ú·ì±Õ¥»¥ó¥¿¡¼¿¦°÷¤ÎÂÀÅÄ·ÃÍø²Ö¤µ¤ó¤Ë¡È¸¥·ì¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ