À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á²ñ¼Ò¤ÎÅÄÂ¼ÌÀÈæ¸Å¼ÒÄ¹¤Ï4Æü¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç2029Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Î¿·Àß¡¦±ä¿­¤òÌÜ»Ø¤¹³êÁöÏ©¤Î¹©»ö¤ò5·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£