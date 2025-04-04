¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Î¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¢¥é¥µ¥ó¡¦¥×¥ì¥¢(32)¤ËÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ø¥Õ¥Ã¥È¡¦¥á¥ë¥«¡¼¥È¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥è¥ó¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Î¥×¥ì¥¢¤Ï¡¢¥ª¥»¡¼¥ë¡¢¥Ë¡¼¥¹¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤Ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£²ÃÆþ°Ê¹ß¤Ï7¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢4¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°Àï2·å¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ø¼°Àï230»î¹ç67¥´¡¼¥ë52¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¸«»ö¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤­¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¡¢º¸±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¤â¥×¥ì