¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï4Æü¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤ÎÅìµÞ³÷ÅÄ±Ø¤ÈÌó800¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿µþµÞ³÷ÅÄ±Ø¤ËÀþÏ©¤òÄÌ¤¹¡Ö¿·¶õ¹ÁÀþ¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦³÷³÷Àþ¡Ë¤Î±Ä¶È¹½ÁÛ¤ÈÀ°È÷¹½ÁÛ¤òÇ§Äê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£³«ÄÌ¤¹¤ì¤ÐÆó¤Ä¤Î³÷ÅÄ±Ø¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é½ÂÃ«ÊýÌÌ¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤º¤Ë¹Ô¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìµÞ¡¦JR¤Î³÷ÅÄ±Ø¥Ó¥ë¡¢¶è¤¬·ú¤ÆÂØ¤¨Í×µá¡Ö³÷³÷Àþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¡×Á´¤Æ¤ÎÀ°È÷¤Ë¤«¤«¤ë´ü´Ö¤Ï¡Ö2025Ç¯ÅÙ²¼´ü¡Á41Ç¯ÅÙËö¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµÞÅÅÅ´¤Ë¤è¤ë