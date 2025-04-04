¿·²ÝÄø¤ÎÌ¾¾Î¡Ö¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ëÅìµþÂç¤ÎÆ£°æµ±É×³ØÄ¹¡Êº¸¡Ë¤é¡á4Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÅìµþÂç¤Ï4Æü¡¢2027Ç¯9·î¤ËÊ¸ÍýÍ»¹ç·¿¤Î¿·¤·¤¤¶µ°é²ÝÄø¤ò³«Àß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£³ØÉô¤Î°ì¤Ä¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢ÅìÂç¤Î³ØÉô¿·Àß¤ÏÌó70Ç¯¤Ö¤ê¡£²¤ÊÆ¤Ç¼çÎ®¤Î½©Æþ³Ø¤È¤·¡¢Äê°÷100¿Í¤ÎÈ¾¿ôÄøÅÙ¤ò³°¹ñ¿Í³ØÀ¸¤È¤¹¤ë¡£Ê£»¨¤ÊÀ¤³¦Åª²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë¿Íºà¤ò°é¤Æ¡¢¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Æ£°æµ±É×³ØÄ¹¤Ïµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÅìµþÂç³Ø¤Î