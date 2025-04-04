´Ú¹ñ¡¦¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ï4Æü¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Î»î¾è²ñ¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÎÇö¤µ¤òÊ§¿¡¡Ê¤Õ¤Ã¤·¤ç¤¯¡Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦½é¤ÎÎÌ»º²½¡Ä¤Ê¤Î¤ËÆüËÜ¤ÇEV¤¬ÉáµÚ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³³¤³°´ë¶È¤¬¸ì¤ë¾è¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¾®·¿EV¡ÖINSTER¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¤Ç¡¢¥¦¥§¥Ö¤«¤é¤«¡¢Å¹Æ¬¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¿½¤·¹þ¤à¡£Å¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤Æ1»þ