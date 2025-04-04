Âè69²óÂçºåÇÕ¡Ê6Æü¡¿GI¡¢ºå¿À¼Ç2000m¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Á°Áö¹á¹Á¥ô¥¡ー¥º3Ãå¤ËÂ³¤­J.¥â¥ì¥¤¥é¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¡¢2Ï¢¾¡Ãæ¤Ç½Å¾Þ3¾¡¤Î¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¤Ê¤É¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢½ÐÁö³ÆÇÏ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¿ÇÃÇ¤·¡¢¹âÉ¾²Á¤ÎÍ­ÎÏÇÏ¤ä·êÇÏ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£ ¢£¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹ Éã¥­¥º¥Ê¤ÏÌ¾ÇÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤Û¤Ü¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶Ú¹üÎ´