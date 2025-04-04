ÉÏº¤¤òÃ¦¤¹¤Ù¤¯Åìµþ¤«¤é¥«¥Ê¥À¤ØÅÏ¤Ã¤¿23ºÐ½÷À­¤Ï¡¢Èó¹çË¡¤ÊÇä½Õ¤Ç¹Ó²Ô¤®¡£¡Ö¥«¥Í¤Î¤¿¤á¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¡¢½é¤á¤Æ¤ÎµÒ¤È¿²¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢2¥«·î¤Ç200¿Í¤â¤ÎÃË¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿¤¤¤È¤­¤Ï°ìÈÕ¤Ç53Ëü±ß¤âÇä¤ê¾å¤²¤ëÈà½÷¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢Î¢¤Ç»å¤ò°ú¤¯Çä½ÕÁÈ¿¥¤Î¥Ü¥¹¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡£¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Î¡È½Ð²Ô¤®Çä½Õ¡É¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ï¡¢½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô ¹ñºÝÈÈºá¼èºàÈÉ¡Ø³¤³°Çä½Õ-½÷¤¿¤Á¤ÎÁªÂò-¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â