¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÖºÇ¶¯ÌµÅ¨¤ÎDong Dong Dong!¡×¤ò5·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡ª 2025Ç¯¤Ë70ºÐ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥äー¤ò·Þ¤¨¤ë¶¿¤Ò¤í¤ß¤ÎÄÌ»»111ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖºÇ¶¯ÌµÅ¨¤ÎDong Dong Dong!¡×¤¬¡¢5·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ 1972Ç¯8·î1Æü¤Ë¡ÖÃË¤Î»Ò½÷¤Î»Ò¡×¤Ç¥ì¥³ー¥É¥Ç¥Ó¥åー¡£¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é53Ç¯¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡¢ÆüËÜ