»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÎºÆ¡¹ºÆÈ¯¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤¬¡¢4·î3Æü¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£29²óÌÜ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó29²óÌÜ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡Ö¼£ÎÅ¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÌµÍý¤»¤ºÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤¹¡×¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌµ»ö¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏÀè¤Û¤ÉºÎ·ì¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤âOK29²óÌÜ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È