ÉÙ»³¸©·Ù»¡³Ø¹»¤Ç¤­¤ç¤¦Æþ¹»¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸©·Ù»¡ËÜÉô¤Ë¤³¤Î½ÕºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿52¿Í¤¬·Ù»¡´±¤È¤·¤Æ¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¿·¤·¤¤À©Éþ¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î½Õ¸©·Ù»¡³Ø¹»¤ËÆþ¹»¤·¤¿¡¢¶µÍÜ´ü´Ö6¤«·î¤ÎÃ»´üÀ¸¤È10¤«·î¤ÎÄ¹´üÀ¸¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ52¿Í¤Ç¤¹¡£¼°¤Ç¤Ï¡¢¸©·Ù»¡ËÜÉô¤Î¹âÌÚÀµ¿ÍËÜÉôÄ¹¤¬¡Ö·Ù»¡ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ä¡¢¸Ø¤ê¡¢»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¹¤ÎÉÙ»³¸©·Ù»¡¤òÃ´¤¦·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æþ¹»À¸¤òÂå