¡ãD.LEAGUE 24¡Ý25 ROUND.11¡ä¡þ4·î3Æü¡þÅìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼CyberAgent Legit¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿KADOKAWA DREAMS¤¬4Àï¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÂÐÀï·Á¼°¤Ê¤Ã¤Æ3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¡£KD¤Ï²áµî2Àï¤È¤â¡¢Legit¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤Ç2Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¡¢Daichi¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£3Ï¢ÇÆÀäÂÐÃ£À®¤·¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À