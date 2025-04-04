³ô¼°²ñ¼ÒMS-Japan¤Ï¡¢±¿±Ä¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¤Î´ÉÍýÉôÌç¡¦»Î¶È¿Íºà¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¿·Ç¯ÅÙ¿·¤¿¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ ËÜ¥Ë¥åー¥¹¤Î¥µ¥Þ¥êー ¿·Ç¯ÅÙ¡¢¿·¤¿¤ËÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó6³ä¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¥¹¥­¥ë¥¢¥Ã¥×¡¦¥­¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¡×¤È8³ä°Ê¾å¤¬²óÅú ÊÙ¶¯ÊýË¡¤Ï¡Ö½ñÀÒ¡¦¥Æ¥­¥¹¥È¡×¡ÖÌµÎÁÆ°²è¹ÖºÂ¡ÊYouTube¡Ë¡×¤¬Â¿¿ô