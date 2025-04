高松三越にて「マジックアワー」をテーマにした、ディズニーファン待望の「Disney THE MARKET 2025 in 高松三越」開催中!四国初出店となる「Disney THE MARKET」​「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」など愛されるキャラクターたちのグッズが一堂に会する期間限定イベントです。 Disney THE MARKET 2025 in 高松三越 開催期間:2025年4月4日(金) 〜 2025年4月24日(木) [最終日午後5