¸áÁ°9»þ50Ê¬¤´¤íÂçºå¡¦º¡²Ö¶è 4Æü¡¢Âçºå»Ô¤«¤é¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢¥Ð¥¹¤Î¾èµÒ¤é6¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°9»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬Á°¤òÁö¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤Î¾èµÒ4¿Í¤È¥Ð¥¹¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ6¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¥Ð¥¹¤Ï¹â¾¾»Ô¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë»Í¹ñ¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âçºå»Ô¤«¤é´Ý