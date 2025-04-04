¥Õ¥é¥¤¥ó¥° ¥¿¥¤¥¬¡¼ ¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó(Flying Tiger Copenhagen)¤Ï¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î»¨²ß¤ò2025Ç¯4·îÃæ½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥°¥Ã¥º¤¬ÀªÂ·¤¤½Õ¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢°¦¤é¤·¤¤¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Æ¥ó¥È¤¬¤Þ¤ë¤´¤È¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¤ËÃíÌÜ¤Ï¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É²°³°¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë1¿ÍÍÑ¥Æ¥ó¥È¤À¡£¥Æ¥ó¥È´Ý¤´¤È¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤