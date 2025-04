2025年7月12日(土)、ドイツ・ベルリンで開催される世界最大級のテクノパレード「RAVE THE PLANET」に、日本人の小学生DJ、EIJI(11歳/小学6年生)が出演することが決定しました。 RAVE THE PLANET 日程: 2025年7月12日(土)14:00〜(現地時間)会場: ドイツ・ベルリン中心部テーマ: OUR FUTURE IS NOW 2025年7月12日(土)、ドイツ・ベルリンで開催される世界最